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Son dakika haberleri: "İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi" hazırlanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: "İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi" hazırlanacak

28.06.2021 18:44
Son dakika haberleri:

Son dakika haberleri... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi"nin hazırlanacağını belirterek, "Görsel işitsel yayıncılık alanında en çok tartışma yaratan etik sorunlardan biri trajik haberlere ilişkin yayınlardır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi"nin hazırlanacağını belirterek, "Görsel işitsel yayıncılık alanında en çok tartışma yaratan etik sorunlardan biri trajik haberlere ilişkin yayınlardır. Kuşkusuz bu tür olaylar haber değeri taşır ancak haberde şiddetin, ağlayan, acı çeken insanların yüzlerinin gösterilmesi, trajedinin sömürülmesi anlamına gelmektedir ki tüm bunlar çocuklarımıza ve ailelerine zarar vermektedir." dedi.

Şahin, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğinin (UCİM), AB desteği ile uygulayacağı "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar Projesi"nin yürütüleceği UCIM Ankara AB Proje Ofisi'nin açılışına katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, 2017'de kurulan derneğin kısa sürede hayata geçirilen güzel faaliyetlerle adından söz ettirmeyi başardığını dile getirerek, "Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak" sloganıyla yola çıkan derneği güçlü kılan en önemli şeyin sayıları yüz binleri bulan gönüllüler olduğunu vurguladı.

UCİM'in çocukların sağlıklı biçimde yetişmesini amaçladığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"UCİM, çocukları her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismardan korumak için sözde değil, özde çalışıyor çünkü işin içinde gönül olmazsa gösterilen çabalar belirli çizgileri aşamıyor. Bu mücadele cesaret işidir ve biliyoruz ki bu cesaret UCİM'de tescilli. Uluslararası Kadın Cesaret Ödülü'ne layık görülen Dernek Başkanımız bunun en güzel ispatıdır.

Çocuklarımız, sevgi ve şefkatle davranılması gereken geleceğimizin mimarlarıdır. Buna karşın onlar masum dünyalarında kötülüğün ne olduğunu bilmezken yetişkinleri bile dehşete düşüren korkunç davranışlara maruz kalmaktadırlar."

"2011 yılından bu yana 1572 kez müeyyide uyguladık"

Çocukların maruz kaldığı her incinmeyi derin bir üzüntüyle kalplerinde hissettiklerini dile getiren Şahin, bu nedenle çocuklara yapılan her türlü fiziksel ve psikolojik istismarın karşısında yer alarak mücadelenin medya ayağında paydaşlarla iş birliği yürütmekten gurur duyduklarını söyledi.

Şahin, 6112 sayılı kanun ile medyada çocuk haklarının güvenceye alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kırmızı çizgimiz olan çocukları korumak için yaptığımız denetleme faaliyetleri neticesinde çocuk hassasiyeti göstermeyen yayın kuruluşlarına 2011 yılından bu yana 1572 kez müeyyide uyguladık.

RTÜK olarak, her bir çocuğumuzun güvende olması hedefiyle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor ve çocuklara pozitif ayrımcılık yapmayı bir kamu vicdanı meselesi olarak görüyoruz. RTÜK olarak, çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösteriyoruz ve bunu yaparken sadece ceza vermek, denetlemek şeklinde değil, düzenlemek ve teşvik etmek şeklinde de yapmayı bir misyon olarak kabul ediyoruz."

"Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların reklamlarına sınırlama getirdik"

Şahin, bu misyonun gereği olarak, çocukların zararlı yayınlardan korunması için "akıllı işaretler" uygulamasının başlatıldığını anımsattı.

Bunun yanı sıra "medya okuryazarlığı eğitimleri", "İyi Uykular Çocuklar Projesi"nin yapıldığını da belirten Şahin, yayın içeriklerinin denetimine ilişkin "çocuk ve gençler ihtisas komisyonu" ve "kamuoyu araştırmaları" gibi pek çok çalışma yapıldığını ve olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

Medya buluşmaları ve üniversite buluşmalarında, çocuklarla ilgili hassasiyetleri paylaşarak farkındalığı artırdıklarını söyleyen Şahin, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle toplum üzerinde beslenme alışkanlıklarını dahi değiştirebilecek bir etkiye sahip radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak bazı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Çocukları, obezite ve ona bağlı zararlı sonuçlardan korumak için aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların reklamlarına sınırlama getirdiklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"İnternet ortamından yapılan dijital yayınların düzenlenmesi kapsamında ise çocuklara zararlı yayın içeriklerine karşı telkinde bulunarak seç-izle platformlarına 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulaması getirilmesini temin ettik. Üst Kurulumuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin" teşvik edilmesine yönelik yeni bir çalışma başlattık.

Anayasa ve yasadan aldığımız güçle medyanın istismarı ve şiddeti normalleştiren içeriklerden kaçınması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz fakat bu mücadelenin sadece devlet kurumları tarafından yapılamayacağının bilincindeyiz. Burada sorumluluk toplumun tüm kesimlerinindir. Çocuk istismarıyla mücadele konusunda STK'lerimize de çok iş düşüyor."

"İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi" hazırlanacak

Şahin, UCİM'in sivil toplum kuruluşları tarafından alınması gereken inisiyatifin en güzel örneklerinden biri olduğunun altını çizdi.

RTÜK ve UCİM'in birlikte yapılacak çalışmaların yüklediği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayan Şahin, "Yapılacak toplantıların bir sonucu olacaktır. Bu kapsamda AB proje ortağı olarak UCİM ile birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız etkinlikler, eğitimler olacaktır ve 'Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı' yapılacaktır. Çalıştayın ardından da 'İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi' hazırlanacaktır ve en kısa sürede kamuoyunun önüne getirilecektir. Bu yapılan çalışmaların medyada ciddi bir şekilde yer bulacağına şimdiden söz verebilirim." diye konuştu.

Bu rehber ile yayıncılara hatırlatmalar yapılması ve öneriler sunulmasının amaçlandığını dile getiren Şahin, "Görsel işitsel yayıncılık alanında en çok tartışma yaratan etik sorunlardan biri trajik haberlere ilişkin yayınlardır. Kuşkusuz bu tür olaylar, haber değeri taşır ancak haberde şiddetin, ağlayan, acı çeken insanların yüzlerinin gösterilmesi, trajedinin sömürülmesi anlamına gelmektedir ki tüm bunlar çocuklarımıza ve ailelerine zarar vermektedir." diye konuştu.

Şahin, bu nedenle çocuk istismarı ve ihmalini de kapsayan trajik haberlerin sunumunda yayıncılardan daha fazla hassasiyet beklediklerine işaret etti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden RTÜK Başkanı Şahin, "İlgili devlet kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla, mücadelemize destek verebilecek her kesimle 'amasız fakatsız' omuz omuzayız." dedi.

Son dakika haberleri: İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi hazırlanacak
Son dakika haberleri: İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi hazırlanacak
Son dakika haberleri: İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi hazırlanacak
Son dakika haberleri: İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi hazırlanacak

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Avrupa Birliği, Ebubekir Şahin, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'İstismar ve İhmal Haberlerinin Görsel İşitsel Medyada Sunumu İlke Rehberi' hazırlanacak - Son Dakika


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