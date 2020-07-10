Son dakika haberleri... İSU'nun KATİS projesi Türkiye'de örnek oluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... İSU'nun KATİS projesi Türkiye'de örnek oluyor

Son dakika haberleri: Türkiye'nin ilk ve örnek projelerinden olan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi, farklı illerdeki su ve kanal idarelerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk ve örnek projelerinden olan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi, farklı illerdeki su ve kanal idarelerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.


Geçen yıl içerisinde İSU Genel Müdürlüğü'nün kendi vidanjör araçlarında uygulamaya başladığı Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) projesi 2020 yılında Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun aldığı kararla Kocaeli il sınırları içerisinde çalışan tüm vidanjörlerin takip edilmesini kapsayacak şekilde genişletildi. Karar kapsamında il genelinde faaliyet gösteren tüm vidanjörlerin İSU Genel Müdürlüğünden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alma ve KATİS'e entegrasyon şartları getirildi. Proje, Kocaeli genelinde evsel, endüstriyel atıksu taşıyan tüm araçları online kontrol altına alarak vidanjörlerin kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye atık suların dökülmesini engelleyerek insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik bütüncül ve önleyici bir çevre yönetimi sağlıyor.


KATİS projesi uygulanabilirlik ve çevreci yapısıyla farklı illerdeki su ve kanal idarelerinin de ilgisini çekiyor. SASKİ Genel Müdürlüğü heyeti KATİS projesini yerinde inceleyerek bilgi aldı. İSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Emin Topaloğlu'nun öncülüğünde yapılan toplantıya, SASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Bayram Koncuk ile beraber şube müdürleri katıldı. Heyet, projeyle ilgili Kocaeli'de uygulama yöntemi, kullanım alanları, faydaları, sistemle ilgili teknik konular ve Sakarya'da uygulanabilirliği hakkında bilgi aldı. Projenin örnek bir proje olduğunu ifade eden SASKİ ekibi, İSU yetkililerine verilen bilgiler için teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSU'nun KATİS projesi Türkiye'de örnek oluyor - Son Dakika
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