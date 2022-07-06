Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, "Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır."ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'Muhtırada Herhangi Bir Listeden ya da Sayıdan Bahsedilmiyor'

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi - Son Dakika

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