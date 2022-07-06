Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi

06.07.2022 00:21
Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi

Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgüt PKK'yı simgeleyen paçavralarını açıp propagandasını yapan Sol Partiye tepki gösterdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgüt PKK'yı simgeleyen paçavralarını açıp propagandasını yapan Sol Partiye tepki gösterdi.

Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, "Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır."ifadelerini kullandı.

Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.

İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralarını açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde propaganda yapmıştı.

Öte yandan, YPG/PKK destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, haziranda terör örgütü FETÖ destekçilerinden Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirerek ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaması için kulis yapmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi - Son Dakika

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