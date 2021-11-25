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İsveç'te pazartesi günü azınlık hükümeti için oylama yapılacak - Son Dakika

İsveç'te pazartesi günü azınlık hükümeti için oylama yapılacak

25.11.2021 18:46
İsveç'te pazartesi günü azınlık hükümeti için oylama yapılacak

İsveç'te Magdalena Andersson'un yeni Başbakan olarak seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra istifa etmesinin ardından parlamentonun pazartesi günü, Andersson başkanlığında bir azınlık hükümeti için oylama yapacağı bildirildi.

İsveç'te Magdalena Andersson'un yeni Başbakan olarak seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra istifa etmesinin ardından parlamentonun pazartesi günü, Andersson başkanlığında bir azınlık hükümeti için oylama yapacağı bildirildi.

İsveç'te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk kadın Başbakan olan Magdalena Andersson, koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin Parlamento'da sağ partilerin hazırladığı bütçenin geçirilmesi üzerine hükümetten çekilmesinin ardından görevinden 7 saat sonra istifa etmişti.

İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen yaptığı açıklamada, milletvekillerin pazartesi günü bütçe yenilgisi sonrası Başbakanlık görevinden istifa eden Andersson'un bir azınlık hükümeti kurup kuramayacağına oylayacaklarını aktardı. Norlen ayrıca, parlamentodaki 8 siyasi partiyle yaptığı istişarelerin ardından Andersson'a verilen desteğin değişmediği sonucuna vardığını ifade etti.

Parlamento Başkanı Norlen'in bugün Andersson'u yeniden başbakanlık için aday göstermesi beklenirken, Andersson'un azınlık hükümeti kurması için pazartesi günü yapılması planlanan oylamada 349 sandalyeli parlamentoda, en az 175 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Öte yandan Andersson önceki açıklamalarında, Norlen'e bir azınlık hükümetinin başkanının yalnızca Sosyal Demokratlardan olur olmaz yeniden göreve seçilmeyi umduğunu belirmiş, tek parti hükümetinin lideri olarak yeniden denemeye hazır olduğunu bildirmişti.

(İHA)

İsveç'te pazartesi günü azınlık hükümeti için oylama yapılacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsveç'te pazartesi günü azınlık hükümeti için oylama yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te pazartesi günü azınlık hükümeti için oylama yapılacak - Son Dakika
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