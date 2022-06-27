Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz

27.06.2022 15:07
Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz

Son dakika gündem haberine göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü dile getiren Linde, "Normal bir görüşmede olduğu gibi bazı konularda farklı düşünüyoruz. Buna rağmen birbirimizin görüşlerine saygı duyarak anlaşma yolu bulabiliriz. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK hakkında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydeden Linde, bu konuda da ciddi olduklarının Türkiye tarafından da görüldüğünü düşündüğünü söyledi.

İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var." dedi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz - Son Dakika

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