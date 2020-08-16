Son dakika haberleri... İsviçre Alpleri'nde 3 milyon poundluk kaza - Son Dakika

İsviçre Alpleri'nde 3 milyon poundluk kaza

İsviçre, (DHA) - İsviçre'nin kayak merkezi olan Alp Dağları'nda, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı trafik kazasında 3 lüks spor arabası ve bir karavan çarpıştı. Kazada meydana gelen hasarın değerinin yaklaşık 3 milyon pound olduğu belirtildi.

Alp Dağları bölgesinde bulunan Gotthard Pass yolunda meydana gelen kazada, iki lüks spor aracın bir karavanı aynı anda sollamak istemesiyle meydana geldi. Yanlış sollama yapan iki spor arabadan biri o sırada geçmekte olan bir diğer lüks araca çarptı. Kazaya ise 3 lüks araç ve bir karavan karıştı.

HASAR 3 MİLYON POUND

Kazada, karavan sürücüsünü ve diğer bir araçta ismi açıklanmayan sürücünün yaralandığı ve tedavisinin hastanede devam edildiği ifade edildi. Yetkililer, meydana gelen kazada toplam hasarın 3 milyon pound civarında olduğunu ifade etti.