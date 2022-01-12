Manavgat'ta İsviçreli kadının düşürdüğü cüzdanı jandarma buldu - Son Dakika

Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince ATM yakınında bulunan, içinde 2 bin 500 lira ve banka kartları olan cüzdan sahibi yerleşik yabancı İsviçreli kadına teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, içinde 2 bin 500 lira ve banka kartları olan cüzdanı buldu.

Jandarmanın araştırma sonrasında cüzdanın, Evrenseki Mahallesi'nde oturan yerleşik İsviçre vatandaşı Beatrice Freitag'a (68) ait olduğunu belirledi.

Karakola davet edilen Freitag'a, parası ve cüzdanı teslim edildi.

Freitag, cüzdanını bulan ve teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.