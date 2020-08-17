Denizli'de bir işyerinde tahta parçalarının bulunduğu kısımda yükselen alevler paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir işyerinin açık alanda bulunan tahta parçalarından henüz bilinmeyen bir sebeple aniden alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler bir yandan alevlere kontrol altına almaya çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun uğraşların ardından alevleri kontrol altına almayı başardı.

Öte yandan, yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ