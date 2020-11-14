Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü
14.11.2020 01:41
Son dakika habere göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte'nin bu geceki telefon görüşmesinde, Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris için tebriklerini yinelediği belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki geleneksel derin dostluk ve ittifak bağlarının altının çizildiği vurgulanan açıklamada, "İtalya ve ABD'nin aynı öncelikleri paylaştığı temel küresel zorlukları ele almak için güçlü bir iş birliği iradesi teyit edildi." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti