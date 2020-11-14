Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü

14.11.2020 01:41
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika habere göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte'nin bu geceki telefon görüşmesinde, Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris için tebriklerini yinelediği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki geleneksel derin dostluk ve ittifak bağlarının altının çizildiği vurgulanan açıklamada, "İtalya ve ABD'nin aynı öncelikleri paylaştığı temel küresel zorlukları ele almak için güçlü bir iş birliği iradesi teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Joe Biden, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika


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