Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi - Son Dakika

Hareketleriyle zirveye damga vurdu! Yüzlerce tweet atıldı, en ağır yorum kendi ülkesinden

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini belirterek Türkiye, Fransa ve İtalya olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini ve yakında üç ülkenin bir görüşme yapacağını söyledi.

NATO Zirvesi, G7 Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Başbakan Draghi, NATO ve G7'deki temaslarını İtalyan basınına değerlendirdi.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Draghi, gazetecilerin bu görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını dile getiren Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki tüm katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var." dedi.