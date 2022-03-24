Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi

24.03.2022 22:55

Son dakika haber: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini belirterek Türkiye, Fransa ve İtalya olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini ve yakında üç ülkenin bir görüşme yapacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini belirterek Türkiye, Fransa ve İtalya olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini ve yakında üç ülkenin bir görüşme yapacağını söyledi.

NATO Zirvesi, G7 Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Başbakan Draghi, NATO ve G7'deki temaslarını İtalyan basınına değerlendirdi.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Draghi, gazetecilerin bu görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını dile getiren Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki tüm katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var." dedi.

Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi
Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi
Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi

YORUMLAR
500
Draghi: Türkiye, İtalya ve Fransa olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik Draghi: Türkiye, İtalya ve Fransa olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda... Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Yurt görevlisi, küçük çocukları sıra dayağına çekti! Sosyal medyada tepki sesleri yükseldi
22:47 Rıdvan Dilmen tekrar ekranlarda! Canlı yayında bu kısa ayrılığın nedenini açıkladı
22:07 Şanlıurfa Cezaevi'nde isyan çıktı: Ekipler bölgede! Vali: Her şey kontrol altında!
22:15 Dini nikahlı eşinden şiddet gören kadın "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi
18:11 Chelsea'den vazgeçti! Şimdi Abramovich'le iş yapmak istiyor: Muhsin Bayrak'tan Roman Abramovich'e malikane sözü
22:07 Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor
21:58 A Milli Takım'ın ilk 11'i taraftarı çileden çıkardı! Teknik adama eleştiri yağdı
17:03 Tarık Mengüç'ten şaşırtan açıklama: Sesimi sigortalattım
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 23:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İtalya Başbakanı Draghi, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement