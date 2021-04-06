Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2)

06.04.2021 15:41

Son dakika haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakan Dibeybe, Draghi'yi başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Libya ve İtalya arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "İtalya, önceki koşullara rağmen büyükelçilik faaliyetlerini Trablus'ta sürdüren az sayıda ülkeden biriydi." dedi.

Ortaklık anlaşması imzalanması ve iki ülke arasında karşılıklı uçuşların başlamasının önemi konusunda anlaştıklarını kaydeden Dibeybe, Libyalıların İtalya vizesi almalarına yönelik prosedürlerin kolaylaştırılması konusunda da fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Enerji ve elektrik alanında tecrübe paylaşımında bulunmak için mutabık olduklarını aktaran Dibeybe, İtalyan petrol devi "Eni" şirketinin, "her iki ülke ekonomisi için de çok önemli" olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz'deki düzensiz göçmenler konusuna da değinen Libya Başbakanı, ülkesinin göçmenler için bir geçiş güzergahı olduğunu ve göç dosyasının sadece iki ülkenin değil, Avrupa'nın ve dünyanın bir sorunu olduğunu belirtti.

Dibeybe ayrıca, İtalya ile gerçekleştirmeleri gereken hususların başında otoyol yapımı ve Libya-İtalyan Dostluk Anlaşmasını etkinleştirmek olduğunu kaydetti.

Draghi'nin ilk yurt dışı ziyareti Libya'ya

İtalya Başbakanı Draghi ise 13 Şubat'ta göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Trablus'a yaptığını ve Libyalı mevkidaşı ile görüşmesinin "çok sıcak ve tatmin edici" geçtiğini söyledi.

Draghi, "Libya ziyaretimiz, tarihi dostluğumuzu yeniden inşa etme fırsatı bulundurması açısından özel bir öneme sahip." diye konuştu.

Libya'nın Ulusal Birlik Hükümetinin, Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak "ulusal barış yolunda ilerlediğini" belirten Draghi, Libya'da önkoşulun, "ateşkes anlaşmasının devam etmesi ve yakından gözlenmesi" olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı, Libya tarafıyla karşılıklı iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Libya'da altyapının yeniden inşasına katkıda bulunmanın önemi konusunda anlaştık." dedi.

Düzensiz göçmenler sorununa da değinen Draghi, Libya'daki göç sorununun sadece sahilleri değil güney (Fizan) sınırları açısından da problem olduğuna işaret ederek, İtalya'nın bu bölgelerde de Libya'ya destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Draghi ayrıca, Avrupa Birliğinin, düzensiz göç ile mücadelede Libya'ya yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2)
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2)
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2)
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2)

Mario Draghi, Tripoli, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta temaslarda bulundu (2) - Son Dakika


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