Son dakika haberleri: "İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kınıyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük