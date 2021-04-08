Son dakika haberleri: "İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kınıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: "İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kınıyoruz"
08.04.2021 23:52
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."
-İHA-
Son Dakika Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, televizyon yorumcusu oluyor Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Okullar tamamen kapanacak mı? Bakan Selçuk, topu Kabine toplantısına attı Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu