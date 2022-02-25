Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi

25.02.2022 15:13

Bir son dakika haberine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti.

Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verdi.

Ukrayna'ya dayanışmasını ve desteğini dile getiren Başbakan Draghi, sığınaklarda ve metrolarda saklanmak zorunda kalan savunmasız insansız görüntülere ilişkin "Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor." dedi.

Draghi, dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere olağanüstü düzenlenen AB Konseyine katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. Bu sabah buraya gelmeden önce beni aradı ve 09.30'a bir telefon randevusu belirledik ama Başkan Zelenskiy artık uygun olmadığı için telefon görüşmesi yapmak mümkün olmadı."

"En temel Avrupa değerlerinin çok ciddi bir ihlalidir"

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Brüksel'de dün hazırlık aşamasında olan bir dizi sıkı tedbirleri onayladıklarını belirten Draghi, "İtalya, kabul edilemez olarak değerlendirdiğimiz işgali şiddetle kınıyor. Bu saldırı, özgür ve demokratik bir devletin egemenliğinin, uluslararası anlaşmaların ve en temel Avrupa değerlerinin çok ciddi bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı, 240 İtalyan askerinin Letonya ve Romanya'da NATO görevlerine katıldığı bilgisini paylaşarak "Hava, deniz ve kara kuvvetlerinden yaklaşık 1400 askerle katkıda bulunmaya hazırız, gerekirse ilave 2000 askerimiz de kullanılabilir durumda." diye konuştu.

Draghi, Zelenskiy ve Ukrayna halkına destek ve dayanışmasını yinelerken İtalyan parlamenterlerden sık sık alkış aldı.

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi

YORUMLAR
500
Zelenski'den İtalya Başbakanı Draghi'ye serzeniş Zelenski'den İtalya Başbakanı Draghi'ye serzeniş İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi Açıklaması İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi Açıklaması İtalya Başbakanı Draghi: 'Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz' İtalya Başbakanı Draghi: 'Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz'

Vladimir Zelenskiy, Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:19 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement