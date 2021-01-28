Son dakika haberleri: İtalya bir kez daha hükümet krizi yaşıyor - Son Dakika

Çok partili koalisyonlarla yönetilen İtalya, bir kez daha hükümet krizi yaşıyor. Başbakan Conte liderliğindeki 5 Yıldız hareketi, Demokratik Parti, Özgürler ve Eşitler ile İtalya Viva'nın oluşturduğu 66. Koalisyon hükümetinde, Viva'nın 13 Ocak'ta koalisyondan çekildiğini açıklaması, son hükümet krizinin fitilini ateşleyen unsur oldu.

Hükümetlerin ortalama ömrünün 1,1 yıl olduğu ülkede 5 Eylül 2019'da yemin ederek iktidara gelen 2. Conte hükümetinin ömrü ise ortalamanın biraz üzerinde. Son 10 yılda göreve gelen 6. Başbakan olan Conte 2. Kez hükümet istifası vermek durumunda kaldı.

Bu son istifa, aynı 10 yıllık dönem içerisindeki 7. Hükümetin sona erdiği anlamına geliyor.

Ülkede dörtlü koalisyonun bozulması ve 2. Conte hükümetinin istifasıyla derinleşen krizde top, bir kez daha Cumhurbaşkanı Mattarella'da.

Zira istişarelerden çıkan sonuçlara göre Mattarella basında da yer aldığı gibi Conte'ye 3. Kez hükümet kurma görevi verebilir.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Conte'nin daha geniş katılımlı bir hükümet için 3. Kez bu görevi üstlenmesi senaryosu öne çıkıyor.

(İHA)