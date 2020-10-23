Son dakika haberleri! İtalya'da artan Kovid-19 vakaları "sıkı karantina" tartışmalarına hız kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtalya'da artan Kovid-19 vakaları "sıkı karantina" tartışmalarına hız kazandırdı

23.10.2020 17:47
Son dakika haberleri! İtalya'da artan Kovid-19 vakaları

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının son haftalarda hızla arttığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, genel bir karantinadan kaçınmaları gerektiğini söylerken, bilim insanları daha sıkı önlemler alınması için çağrıda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının son haftalarda hızla arttığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, genel bir karantinadan kaçınmaları gerektiğini söylerken, bilim insanları daha sıkı önlemler alınması için çağrıda bulundu.

Ülkede, dün kaydedilen 16 bin 79 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmasının ardından salgının hızlı şekilde yayılması endişe ve önlemlerle ilişkili tartışmalara yol açtı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, aralarında ülkenin önde gelen bilim insanlarının da bulunduğu 100'ü aşkın akademisyen, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte'ye bir mektup yazarak, enfeksiyonun hızla yayılmasının önüne geçmek için daha sert tedbirler getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ilerleyen günlerde yüzlerce ölümün olabileceğini savundu.

Bilim insanları mektuplarında, durumun endişe verici ve acil bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik gereksinimlere yönelik kaygılar yerini enfeksiyonun yayılmasına karşılık İtalyan anayasasında da belirtildiği üzere bireysel ve toplum sağlığını korumaya bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

En çok vaka artışı görülen ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasını bugünden itibaren başlatacak olan Campania Bölgesi'nin başkanı Vincenzo de Luca da kısa süreli de olsa tüm ülke genelinde yeniden sıkı karantina gerektiğini söyledi.

Başbakan Conte genel karantinaya karşı

Başbakan Conte ise bugün işçi ve emek festivali organizasyonuna gönderdiği video mesajında, salgının ilk dalgasında elde ettikleri tecrübelere işaret etti ve "Bugünlerde gördüğümüz, salgındaki yükselişe yönelik artan endişeyi paylaşıyorum. Halen salgın durumundayız, dikkatimizi yüksek tutmalıyız. Geçen bahar aylarında kazandığımız güçlü deneyimle, üretim ve çalışma faaliyetlerinin durdurulmasından, okul ve kamu dairelerinin kapatılmasından kaçınarak yayılmayı kontrol altına almalıyız. İkinci kez genel bir tecritten kaçınmalıyız." diye konuştu.

Conte, hükümetin gerekirse duruma hemen müdahale etmek için de hazır olduğunu ifade etti.

Ülkede birinci dalgada olduğu gibi ikinci dalgada da en çok vaka görülen Lombardiya Bölgesi'nin başkanı Attilio Fontana da ulusal çapta bir karantinadan kaçınmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Bu arada, La Repubblica gazetesinde bugün çıkan bir haberde, Başbakan'ın bölgesel düzeyde alınan önlemlerin günlük vaka seyrindeki gidişatını 10 gün boyunca gözlemleyip buna göre halen ihtiyaç olması durumunda, mart-nisan dönemine göre biraz daha hafif bir karantinaya gitmeyi değerlendirebileceği ifade edildi.

Sergio Mattarella, Başbakan, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya'da artan Kovid-19 vakaları 'sıkı karantina' tartışmalarına hız kazandırdı - Son Dakika

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