Son dakika haberleri... İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini aşmak için siyasi istişarelere başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini aşmak için siyasi istişarelere başladı

27.01.2021 21:53
Son dakika haberleri... İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini aşmak için siyasi istişarelere başladı, System.String[]

Son dakika haberler: İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini aşmak için parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişarelere başladı.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini aşmak için parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişarelere başladı.

Ülkede, dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan ve dün Başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle derinleşen hükümet krizinde, gözler Cumhurbaşkanı Mattarella'ya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, siyasi istişareler kapsamında bugün ilk olarak parlamentonun üst kanadı Senatonun başkanı Elisabetta Casellati ve alt kanat Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile ayrı ayrı görüştü.

Caselleti, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yapmazken, Fico ise gazetecilere, "Hepimiz, ülkenin iyiliği için çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı, yarın da parlamentodaki Özgürler ve Eşitler (LeU), Italia Viva ve Demokratik Parti (PD) temsilcileriyle bir araya gelecek, 29 Ocak cuma günü ise aşırı sağcı partiler Lig ve İtalya'nın Kardeşleri (FdI), Forza Italia ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile görüşecek.

Mattarella, yürüteceği istişarelerde, teamüller gereği erken seçim seçeneğinden önce mevcut parlamento aritmetiğinde mutlak çoğunluğa sahip bir hükümet kurulup kurulamayacağını değerlendirecek.

Siyasi partiler istişareler öncesi pozisyonlarını açıklıyor

2. Conte Hükümeti'nin koalisyon ortakları M5S ve PD, Cumhurbaşkanı ile istişarelerde istifa eden Başbakan Conte'nin kuracağı yeni bir hükümete destek vereceklerini belirtti.

Anketlerde ilk sırada gözüken ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi Matteo Salvini ise bu krizden çıkmanın tek yolunun sözü halka vererek seçime gitmek olduğunu söyledi.

Salvini ile sağ ittifak içinde yer alan Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi ise Salvini'nin aksine ulusal mutabakat düzeyinde geniş katılımlı bir hükümet kurulması halinde destek verebileceklerini ancak bu olmazsa tek çözümün erken seçim olduğunu belirtti.

2. Conte Hükümeti

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı.

Senato'da salt çoğunluğun olmaması hükümeti, kırılgan hale getirmiş, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı.

Conte ve diğer koalisyon ortakları, 20 Ocak'tan bu yana hükümeti, parlamentoda güçlendirecek ortak arayışına girmiş ancak temaslarından bir sonuç alamamıştı. Conte, 26 Ocak'ta istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini aşmak için siyasi istişarelere başladı - Son Dakika


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