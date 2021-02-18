Son dakika haberleri | İtalya'da Draghi hükümeti Senato'da güvenoyu aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İtalya'da Draghi hükümeti Senato'da güvenoyu aldı

18.02.2021 04:22
Son dakika haberleri | İtalya'da Draghi hükümeti Senato'da güvenoyu aldı, System.String[]

Son dakika haberleri... İtalya'da Mario Draghi Başbakanlığındaki geniş tabanlı koalisyon hükümeti Senato'da güvenoyu kazandı.

İtalya'da Mario Draghi Başbakanlığındaki geniş tabanlı koalisyon hükümeti Senato'da güvenoyu kazandı.

İtalya Parlamentosu'nun üst kanadında yapılan güven oylamasında 40 senatörün red oyuna karşı 262 senatör yeni hükümet için evet oyu kullandı. 321 sandalyeli Senato'da oylamaya 304 senatör katıldı, 2 senatör de çekimser oy kullandı.

Güvenoyu için gerekli olan 161 salt çoğunluk sayısı 101 oyla geçildi. Senato'da güvenoyu rekoru 2011 yılında 281 evet oyu alan Mario Monti hükümetinde kaldı.

İtalya'nın 67. hükümeti perşembe günü parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak.

Giuseppe Conte hükümetinin en büyük bileşeni olan ve 67. hükümette 4 bakanlıkla yer alan 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) 15 senatörü hayır oyu kullandı, 6 senatör oylamaya katılmadı.

M5S, üyelerinin internetten yaptığı oylama sonucunda yüzde 59,3'le Draghi hükümetine destek kararı almış, karar sonrası hareketten ayrılan üyeler olmuştu.

Draghi'ye hükümet kurma görevi verilmesinin ardından destek vermeyeceğini duyuran aşırı sağ parti İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) yanı sıra karma grupta yer alan bazı senatörler red oyu kullandı.

Senato Genel Kurulu açılışında konuşan Başbakan Mario Draghi, Covid-19 salgını ve ekonomik zorluklar karşısında ulusal sorumluluk çağrısında bulundu.

Hükümet hedeflerini reform ve pandemi ile mücadele olarak belirleyen Draghi, "Birlik olmak artık bir seçenek değil, hepimizi birleştiren İtalya sevgisi ışığında bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Draghi, hükümetinin çevre ve sürdürülebilir gelişim konseptlerini anayasaya eklemek için çalışacağını söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Conte hükümetinin istifasının ardından hükümet kurma görevini parlamento dışından, 2011-2019 yılları arasından Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Mario Draghi'ye vermişti.

8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan Draghi kabinesinde, Conte hükümetini oluşturan 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokrat Parti (PD) ve Özgürler ve Eşitler'in (LeU) yanısıra hükümet krizine neden olan Italia Viva (Iv) ile Lig (Lega) ve Forza Italia (FI) partilerinden bakanlar bulunuyor. - MİLANO

Mario Draghi, Koalisyon, Senato, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İtalya'da Draghi hükümeti Senato'da güvenoyu aldı - Son Dakika


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