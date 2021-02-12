İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, kabinesini belirleyerek Cumhurbaşkanı'na sundu.

İtalya'da geçtiğimiz günlerde Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Roma'daki siyasi krizi çözmesi için Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Krizleri çözmesiyle tanınan "Süper Mario" lakaplı Drahgi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından kabinesini belirledi. Draghi, 23 kişilik bakanlar kurulu listesini, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de Matterella'ya sundu. Draghi ile 8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan yeni hükümetin, yarın Quirinale Sarayı'nda yemin etmesi bekleniyor.

(İHA)