Son dakika haber: İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

- İtalya'da hortum: 2 ölü, 9 yaralı

ROMA - İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Akdeniz'de volkanik kayalıkları ve kaplıcalarıyla ünlü Pantelleria Adası, turistlerin uğrak noktası olarak biliniyor.