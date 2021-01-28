Son dakika haberleri: İtalya'da hükümet krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Mattarella'nın başlattığı istişareler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da hükümet krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Mattarella'nın başlattığı istişareler sürüyor

28.01.2021 23:17
Son dakika haberleri: İtalya'da hükümet krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Mattarella'nın başlattığı istişareler sürüyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da hükümet krizini aşmak için siyasi istişareleri dün başlatan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün parlamentoda temsil edilen sol tandanslı partiler ve karma grupta yer alan parlamenterlerle görüştü.

İtalya'da hükümet krizini aşmak için siyasi istişareleri dün başlatan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün parlamentoda temsil edilen sol tandanslı partiler ve karma grupta yer alan parlamenterlerle görüştü.

Ülkede, dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan ve 26 Ocak'ta Başbakan Guiseppe Conte'nin istifa etmesiyle derinleşen hükümet krizine çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı'nın yönettiği istişare sürecinde arayışlar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bugün kabul ettiği mevcut koalisyonun büyük ortaklarından merkez sol Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti, hükümet krizine yol açanları "sorumsuz" bulduklarını ifade ederek, Conte'nin kuracağı yeni hükümete destek vereceklerini bildirdiğini aktardı.

Koalisyonu bozan Italia Viva (Iv) Partisi'nin lideri Matteo Renzi ise Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "İtalya'nın erken seçime gitmesi hata olur." dedi.

Renzi, Conte'nin kısa süre içinde bir kez daha görevlendirilmesine de "hayır" dediklerini, kendilerini "sorumsuz" olmakla suçlayıp, veto eden 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve PD'nin, Iv ile koalisyon isteyip istemediğini görmeleri gerektiğini dile getirdi.

Renzi, desteğini çektiği Başbakan Conte ile bugün telefonda görüştüğünü ve aralarında kişisel olarak bir problem olmadığını Conte'ye de söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, yarın da muhalefetteki sağ tandanslı partiler ile halihazırda koalisyon ortağı ve parlamentoda en çok sandalyesi bulunan siyasi parti 5 Yıldız Hareketi'nin temsilcileriyle görüşecek.

Mattarella'nın yarınki istişare turunun ardından krizin geleceğine yönelik ilk değerlendirmeyi yapması bekleniyor.

2. Conte Hükümeti

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı.

Senato'da mutlak çoğunluğun olmaması hükümeti, kırılgan hale getirmiş, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı.

Conte ve diğer koalisyon ortakları, 20 Ocak'tan bu yana hükümeti, parlamentoda güçlendirecek ortak arayışına girmiş ancak temaslarından bir sonuç alamamıştı. Conte, 26 Ocak'ta hükümetinin istifasını vermişti.

Sergio Mattarella, Cumhurbaşkanı, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya'da hükümet krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Mattarella'nın başlattığı istişareler sürüyor - Son Dakika


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