Son dakika haberleri: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bine yaklaştı

03.02.2021 19:59
Son dakika haberleri: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bine yaklaştı, System.String[]

Son dakika haberler... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 477 artarak 89 bin 820 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 477 artarak 89 bin 820 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 189 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 583 bin 790'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 434 bin 722'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 145'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477 artarak, 89 bin 820'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 478 artışla 2 milyon 59 bin 248'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 166 bin 53 oldu. Aşılananların 808 bin 306'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

İtalya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bine yaklaştı - Son Dakika


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