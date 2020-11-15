Son dakika haberleri! İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti

15.11.2020 20:59
Son dakika haberleri! İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 979 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 178 bin 529 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 712 bin 490'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 442'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 376 artışla 420 bin 810 oldu.

Roma ve Torino'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine üç aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisiyle mücadele etme kararı alan İtalyan hükümeti, artan vakalar itibariyle Toskana ve Campania bölgelerini de bugünden itibaren yüksek riskli kırmızı kategoriye aldı. Böylece ülkede kırmızı kategoriye alınan bölge sayısı 7'ye çıktı.

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de risk seviyesi, turuncu ile orta-yüksek kategoriye yükseltildi. Ülkede turuncu kategorideki bölge sayısı da 9'a yükseldi.

Halihazırda 5 bölge ise orta-riskli sarı kategoride yer alıyor.

Kırmızı ve turuncu kategorilerde iş, sağlık ve acil durum dışında şehirler arası ve bölgeler arası seyahat yasak, restoran ve bar-kafeler de sadece paket servis yapabiliyor. Sarı bölgelerde ise gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, restoran, bar-kafelerin 18.00'e kadar hizmet etmesine izin veriliyor.

Öte yandan, başkent Roma'da yaklaşık 300 kişi, şehir merkezindeki Venedik meydanında toplanarak, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek istedi. İzinsiz protestoya emniyet güçleri müdahale etti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, izinsiz gösterilerini sürdürmek isteyen bazı protestocuların gözaltına alındıkları bildirildi.

Benzer şekilde, kuzeydeki Torino kentindeki Castello meydanında yapılan Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, maske takmayan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Protesto, İtalyan, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı: Test sonucu çıkana kadar mutlaka evde kalın Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Milliler, ikinci yarıya hızlı başladı! Golcü futbolcu farkı 2'ye çıkardı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir         
20:33
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı         
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 21:13:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İtalya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei