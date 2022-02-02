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Son dakika haberleri: İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 38 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 38 kişi yakalandı

02.02.2022 13:53
Son dakika haberleri: İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 38 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İtalya'nın güneyindeki Taranto kentinde uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma gibi suçlara karışan mafya örgütlenmesine yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

İtalya'nın güneyindeki Taranto kentinde uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma gibi suçlara karışan mafya örgütlenmesine yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lecce Emniyet Müdürlüğü Mafya ile Mücadele ekiplerinin koordinasyonundaki soruşturma çerçevesinde Taranto kentinde 38 kişi yakalandı.

Söz konusu kişilerin, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma, yasa dışı şekilde silah ve mühimmat bulundurma ve taşıma gibi suçlardan sorumlu tutuldukları, 28'inin cezaevine gönderildiği, 10'unun ev hapsine alındığı belirtildi.

Ayrıca aynı operasyonda 20 kişinin daha sorgulandığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten ön tetkik hakimine göre, gözaltına alınanların Taranto'nun "Paolo VI" semtinde faaliyet gösteren Pascali klanının faaliyetlerini sürdürenler olduğu ifade edildi.

Söz konusu klanın üst düzey isimleri Ekim 2017'de mahkum edilmişti.

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Uyuşturucu, İtalyan, İtalya, Mafya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 38 kişi yakalandı - Son Dakika


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