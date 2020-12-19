İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

19.12.2020 06:24

İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ROMA İtalya'da bölgesel bazda uygulanan kısıtlamaların vaka sayısında görülen iyileşme üzerine gevşetilmesinin ardından yaşanan kalabalıklar ve...

İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ROMA - İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ROMA İtalya'da bölgesel bazda uygulanan kısıtlamaların vaka sayısında görülen iyileşme üzerine gevşetilmesinin ardından yaşanan kalabalıklar ve bulaşma endeksinin yeniden yükselişe geçmesi üzerine cuma günü toplanan Bakanlar Kurulu, Noel, yılbaşı ve 6 Ocak tarihine kadar diğer tatil günleri için yeni kısıtlamalar yürürlüğe koydu.

Başbakan Giuseppe Conte, Bakanlar Kurulu ardından yeni Covid-19 tedbirleri bir basın toplantısı ile halka açıkladı. Conte, kısıtlamaları "Noel döneminde bulaşma eğrisinin yeniden tırmanışa geçmesinden duyduğumuz büyük endişe nedeniyle acı bir karar vererek yeni kısıtlamalar getirmek durumunda kaldık. " sözleriyle duyurdu.

İtalya Başbakanı, kısıtlama kararlarının, Noel bayramı dolayısıyla toplumun sosyal ihtiyaçlarını da göz önüne alarak aldıklarını vurguladı.

Conte, yaklaşık 1,5 aydır yürürlükte olan bölge bazlı tedbir uygulmasının sonuç verdiğini ancak uzmanların salgının tüm Avrupa'da gösterdiği kötü gidişat ve yaklaşan Noel bayramı nedeniyle salgın eğrisinde 'yeniden tırmanış' uyarısını dikkate aldıklarına belirtti.

Tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı

Başbakan Conte'nin açıkladığı yeni kısıtlamalara göre Noel Bayramı ve arifesini kapsayan 24-27 Aralık, 31 Aralık-3 Ocak dönemleri ile 5-6 Ocak'ta Epifani bayramı ve arifesinde tüm ülke kırmızı bölge ilan edildi.

Kırmızı bölge uygulamasında zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasak. Restorant ve kafeler sadece paket servisi yapabilecek, zaruri olanların haricinde dükkanlar kapalı olacak.

Sokağa çıkma yasağına Noel ziyareti istisnası

Başbakan Conte, Noel Bayramı ziyaretleri için kırmızı bölge uygulamasına bir istisna getirildiğini açıkladı. Bun göre ev ziyaretlerinde ise bir gün içinde hane halkından olmayan en fazla 2 misafirin saat 5 ile 22 arasında ağırlanmasına izin verilecek. 14 yaşınının altındaki çocuklar ve engelliler bu sınırlamadan muaf tutulacak. Ayrıca dini ibadetlerin yapılmasına akşam 22'ye kadar izin verilecek.

Kırmızı bölge ilan edilen tarihler arasında kalan iş günleri sırasında da bölgesel tedbirler yerine tüm ülkede turuncu bölge kısıtlamaları uygulanacak. Buna göre 22-05 saatleri haricinde sokağa çıkmak serbest olacak ama şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Sadece 5 bin nüfusun altındaki kasabalarda yaşayanlar, 30 kilometreyi aşmamak üzere çevre kasabalarda ziyarette bulunabilecekler.

İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yılbaşı, İtalya, Cuma, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da Noel ve Yılbaşı tatillerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika


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