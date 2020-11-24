Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 22'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 853 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 22'ye, toplam can kaybı ise 51 bin 306'ya ulaştı. Ülkede toplamda 605 bin 330 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 798 bin 386 da aktif vaka olduğu bildirildi.