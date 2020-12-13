Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

13.12.2020 20:19
Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 938 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede bugünkü verilerin ardından yapılan testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 11,7 olduğu belirtildi.

Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 712 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı önceki günlere nazaran biraz artarak 686 bin 31'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 158'e geriledi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 484 artarak, 64 bin 520'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, İngiltere'yi geride bırakarak Avrupa'da ilk sıraya, dünyada 5'inci sıraya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 270 artarak, 1 milyon 93 bin 161 oldu.

Bu arada, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, İtalya'da aşılamanın ocak ayı ortasında başlayacağını bildirdi.

Diğer yandan, 4 Kasım'dan bu yana ülkedeki bölgeleri risk ve tedbirlere göre (sarı-turuncu-kırmızı) renklere ayıran İtalya'da hükümet, "orta-yüksek riskli turuncu" kategorideki Kalabriya, Lombardiya, Piyemonte ve Basilicata bölgelerinin de risk seviyesini düşürerek, sarı ile orta risk kategorisine aldı.

Sağlık Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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