Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 499 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 499 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

09.12.2020 20:25
Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 499 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede günde ortalama 200 binin üzerinde test yapılırken salının tatil olması sebebiyle test sayısı 118 bin 475'te kaldı.

Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 149'a ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 710 bin 515'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 320'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 39 bin 266 artarak 997 bin 895 oldu.

Sağlık Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 499 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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