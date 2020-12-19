Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 553 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 553 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

19.12.2020 19:59
Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 553 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 620 bin 166'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 784'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 384 artarak, 1 milyon 249 bin 470 oldu.

Sağlık Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 553 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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