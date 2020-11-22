Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

22.11.2020 21:57
Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 337 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 408 bin 868 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 805 bin 947'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 801'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 574 artarak, 553 bin 98 oldu.

Öte yandan, günlük vaka sayılarının önceki haftalara göre daha düşük seyretmeye başlaması, ülkede önlemlerin Noel döneminde gevşetilmesi tartışmalarını gündeme getirdi.

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Koordinatörü Agostino Miozzo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, mağazaların Noel için açılabilmesinin son derece sıkı kontroller eşliğinde ve kalabalık oluşmasından kaçınacak şekilde olabileceğini, aksi takdirde ocakta salgının üçüncü dalgasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Miozzo, "Gelecek iki hafta içinde salgın eğrisinin gidişatını değerlendirmek durumundayız ancak buna dayanarak bir karar verebiliriz." dedi.

Koronavirüs, İtalya, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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