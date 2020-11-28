Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 686 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 686 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

28.11.2020 20:17
Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 686 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 686 artarak 54 bin 363'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 686 artarak 54 bin 363'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, son 24 saatte 26 bin 323 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye ulaştı.

Aktif vaka sayısı 789 bin 308'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 762'ye geriledi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 686 artarak 54 bin 363'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 214 artışla 720 bin 861 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Silvio Brusaferro, bugün yaptığı açıklamada, "Salgın verileri iyiye gidiyor ancak kesinlikle tedbirleri yavaşlatmamalı ve rahatlığa kapılmamalıyız." dedi.

Brusaferro, vaka eğrisinin düzleşmeye başladığını belirterek, "Fiziksel etkileşimleri ve kümelenme fırsatlarını büyük ölçüde azaltmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Brusaferro, yaklaşan Noel'de geniş aile buluşmaları ya da tatilleri hayal etmenin zor olduğunu kaydetti.

Üç bölge "yüksek riskli" kategoriden çıkacak

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzalayacağı kararla, yarından itibaren Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgelerinin risk seviyeleri, kırmızı ile anılan yüksek riskli kategoriden, orta-yüksek riski ifade eden turuncu kategoriye geçirilecek.

Turuncu kategoride bulunan Ligurya ve Sicilya ise sarı renkle gösterilen "orta riskli" gruba dahil edilecek.

İtalya'da hükümet, kasım ayı başında salgında ikinci dalga nedeniyle ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini yürürlüğe koymuştu.

İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 686 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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