Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 822 ölüm
26.11.2020 20:05
Son dakika haberler... İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 822 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 822 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 822 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e, toplam can kaybı ise 52 bin 850'ye ulaştı. Ülkede toplamda 661 bin 180 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 795 bin 845 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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