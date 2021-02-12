Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 316 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 316 kişi öldü

12.02.2021 21:51
Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 316 kişi öldü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 316 artarak 93 bin 45 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 316 artarak 93 bin 45 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 305 bin 619 testte 13 bin 908 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 697 bin 296'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 402 bin 174'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 95'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 316 artarak, 93 bin 45'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 422 artışla 2 milyon 202 bin 77'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 893 bin 718 oldu. Aşılananların 1 milyon 271 bin 181'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, bakanlar kurulu, ülke genelinde salgında yayılımın önüne geçmek için acil sağlık ve iş gerekçesi olmadıkça bölgeler arası seyahati 25 Şubat'a kadar yasaklayan bir kararname çıkardı.

Ayrıca Ligurya, Toskana, Abruzzo ve Özerk Trento Vilayeti'nde artan vakalar sebebiyle risk seviyesi güncellenerek orta riskli sarı kategoriden yüksek riskli turuncu kategoriye alındı.

Yetkililer virüsün İngiliz varyantından endişeli

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına ilişkin açıkladığı haftalık raporunda, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) geçen hafta 0,84'ten 0,95'e yükseldiğini bildirdi.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da raporun açıklandığı basın toplantısında, İngiltere'de görülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün yayılma hızına dikkati çekerek, "İngiliz varyantı, 5-6 hafta içinde halihazırda dolaşımda olan SarsCov2 virüsünün yerini alabilir. Salgının çok hassas bir aşamasındayız, bildiğimiz gibi daha fazla bulaşıcılığa sahip varyantlar yaygın şekilde dolaşımda." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza da virüsün mutasyona uğramış türlerine dikkatle yaklaşmaları gerektiğini belirterek, aşılamada hızlanmaları gerektiğini söyledi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 316 kişi öldü - Son Dakika


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