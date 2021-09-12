Son dakika haberleri! İtalya'dan gelip Türkiye'de saç ektirmek istedi, ameliyat masasında öldü - Son Dakika

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İtalya'da kuaför olan evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül (27), saç bakımı ile ilgili bazı malzemeler almak ve saç ekimi ameliyatı olmak için kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. Kuaförlük kursundan eski hocası Dilek Özbek'i ziyaret eden Gül, saç ekimi yaptıracağını söyledi. İbrahim Gül, cumartesi sabah saç ekimi işlemi için Bağcılar Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Medicine Hospital'de ameliyata girdi. Ancak ameliyat sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edilen Gül, hayatını kaybetti. Hastane yönetimi saat 17.00'de ölüm olayını polise bildirdi. İbrahim Gül'ün İtalya'da yaşayan eşi ve Urfa'daki akrabaları da "hastanız yoğun bakımda" denilerek İstanbul'a çağrıldı. Genç kuaförün İtalya'da bulunan eşi de hastanenin telefonu üzerine eşinin kuaförlük okulundan hocası Dilek Özbek'i arayarak durumu anlattı. Öğrencisinin yoğun bakımda olduğunu zannederek hastaneye giden Özbek, İbrahim Gül'ün hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç kuaförün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Acı haberi alan İbrahim Gül'ün yakınları da Urfa'dan ve İtalya'dan İstanbul'a geldi. 12 saat sonra İstanbul'a gelen Gül'ün yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. Ölen gencin dayısı Ahmet Yiğit, "Kendisi İtalya'da kuaför ve hem buradan malzeme almak hem de saç ektirmek için izne geldi. Burada hastaneye saat 8'de geliyor ve tahminimizce 9'da ameliyata alınıyor ama ameliyatın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Ameliyat esnasında vefat ediyor ancak bu vefatın nedeni nedir, ameliyat olup olamayacağına dair ön tahliller yapıldı mı? Biz bunun soruşturulmasını istiyoruz. Böyle gençlerimiz çok gidiyor. Bu saat 09.00'da ameliyata giriyor, saat 11'00'da vefat ediyor. Bize vefat ettiğini söylemiyorlar. Ben Halfeti'den geldim, burada söylediler. Yetkililer de diyor ki, bize saat 15.00 gibi söylediler. 'Bize de hastanız yoğun bakımda, acilen gelin' dediler. Halbuki hastamız vefat etmiş. Vefat ettikten sonra polise bildiriliyor, hemen bildirilmiyor" dedi.

"Bugüne kadar kaç kişi ölmüş saç ekiminden"

"Saç ekiminden kaç kişi öldü" diyerek tepki gösteren Yiğit, "Bize bir bilgi verilmedi. Abisini arıyorlar, ağabeyi de beni 15.30'da aradı. Dedi ki, 'İbrahim yoğun bakımda, gelin' diyorlar. Tamam da bu çocuk vefat etmiş. Bir bilgimiz yok. Hatta hocasına demişler ki, 'Kalbinde rahatsızlık varmış, anjiyo yapmışız, stent takmışız.' Tamam da bunların hepsi nasıl oluyor da iki saat içinde oluyor. Yani kuaför hocası gitti, baktığında başının altında bir karış kan görüyor. Bunu bize söylemediler, dediler ki 'kalp krizinden vefat etmiş.' Bunun peşini bırakmayacağız, hukukta bırakmayacağız. Yazık değil mi sağlam veriyoruz, bize ölüsünü veriyorlar. Saç ekiminde binde kaç kişi ölmüş şimdiye kadar Türkiye'de" diye konuştu.

İbrahim Gül'ün abisi Ramazan Gül ise, "Kardeşim dün saç ekim merkezinde saçını ekecekti. Hastaneye sağlıklı bir şekilde girdi, gayet sağlıklıydı, bir problemi yoktu. Tabii saat kaçta girdiğini tam bilmiyorum ama saat 13.30'da vefat ettiğini bugün öğrendik. Ama dün saat 15.30'da bizi aradılar 'kardeşin yoğun bakımda, kalp krizi geçirdi ve acilen İstanbul'a gelmeniz gerekir' dediler. Kardeşim sağlıklı bir şekilde hastaneye girmiş, saçını ektirmek istemiş. Biz inanmıyoruz, herhangi bir problemi olduğuna inanmıyoruz. Kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Biz tam olarak bilmiyoruz ama yanlış tedavi mi uyguladılar, öyle tahmin ediyoruz. Daha kardeşimi görmemişim. Bize saat 07.00 civarında vefat ettiğini söylediler. Birlikte büyüdük, çok üzülüyoruz, ölüsüne bile inanmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İbrahim Gül'ün kuaförlük okulundan öğretmeni Dilek Özbek, "Cuma günü İbrahim ziyaretime geldi. Ameliyat olacağını söyledi. '6 saat sürecek' dedi. Daha sonra dün cumartesi günü saat 17.00 gibi İtalya'dan eşi aradı 'Kalp krizi geçirmiş gider bir bakar mısınız' dedi. Apar topar hastaneye gittim. Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum. Kefeni kanlar içindeydi. Ailesi ve yakınları İtalya'dan, Urfa'dan geldiğinde bu şeklide görmesin temizleyin dedim. Kendisi benim oğlum gibi değer verdiğim bir öğrencimdi. Başka İbrahimler ölmesin. Kimseye saç ekimi yapılmasın. Keşke yanında olsaydım ameliyat olduğunda. Bu şekilde tahmin edemedik, çünkü basit bir saç ekimi ameliyatıydı" ifadelerini kullandı.

Hastane yönetiminden açıklama

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, hastanın kendilerine saç ekimi için geldiği, ekim sırasında göğsünde ağrı hissedince kendisine müdahale edildiği ve anjiyo yapıldığı, anjiyoda bir damarının tıkalı olduğunun görüldüğü ve stent takıldığı belirtildi. Açıklamada hastanın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.