Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

08.04.2021 00:45
Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya, Avrupa Komisyonu ile beraber mayıs ayında Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi'nin ev sahipliğini üstlenecek.

İtalya, Avrupa Komisyonu ile beraber mayıs ayında Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi'nin ev sahipliğini üstlenecek.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Avrupa Komisyonu ile ortak şekilde 21 Mayıs'ta başkent Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi'ni düzenleyeceği bildirildi.

Zirvenin, G20 ülkeleri ile davet edilen liderler, uluslararası ve bölgesel organizasyonların başkanları, küresel sağlık kuruluşlarının temsilcileri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkarılan derslerin paylaşımı ve 'Roma Bildirgesi'nin geliştirilip onaylanması için bir fırsat olacağı vurgulanan açıklamada, bildirgeyi oluşturacak ilkelerin, gelecekteki küresel sağlık krizlerini önlemek için daha fazla çok taraflı iş birliğinden, daha sağlıklı, güvenli, adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye yönelik ortak taahhüde kadar güçlü bir kılavuz olabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Başbakanı Mario Draghi de zirveyi deneyimlerin paylaşılması bakımından "fırsat" olarak nitelerken, "Sağlık güvenliğini nasıl iyileştireceğimizi, sağlık sistemlerimizi nasıl güçlendireceğimizi ve gelecekteki krizlerle dayanışma ruhuyla nasıl mücadele edebileceğimizi tartışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İnsanlığın gelecekteki salgınlara karşı korumak için daha iyi hazırlanması gerekiyor. Derslerimizi almamız ve tüm ülkelerin, küresel sağlık güvenliğini iyileştirmek için birlikte daha iyi çalışması gerekiyor. Bu çabaları desteklemek için Avrupa Birliği, G20 Dönem Başkanı İtalya ile Küresel Sağlık Zirvesine ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, zirvenin, koronavirüse yönelik tedavi, test ve aşılarına herkesin erişimi için dünya genelindeki bağışçılardan geçen yıl "Koronavirüse Küresel Müdahale" adıyla kaynak yaratma girişiminde toplanan yaklaşık 16 milyar avroluk taahhüt ile Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün mevcut çalışmaları üzerine olacağı kaydedildi.

Avrupa Komisyonu, İtalya, Mayıs, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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