Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü

05.03.2021 20:23

Gelen son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten firmaların, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tedariklerinde gecikmelerinin sürmesi halinde, aşı ihracatını durdurmaya devam edeceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten firmaların, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tedariklerinde gecikmelerinin sürmesi halinde, aşı ihracatını durdurmaya devam edeceklerini söyledi.

Roma'daki görüşmede ev sahibi bakan Di Maio, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile Libya meselesinden, ikili ve uluslararası gelişmelere, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına, AB içerisinde kurtarma fonu kullanımından düzensiz göç konusuna kadar pek çok konuyu ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Di Maio, görüşmelerinin ana unsurunu Libya'nın oluşturduğunu belirterek "Bu konuda istihbarat birimlerimizin üzerinde birlikte çalışmasını teşvik ettik. Libya, kritik bir sürece girmiş durumda. Libya'nın istikrarı yakalamasında tüm komşu ülkelerin rolünü en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Libya'da Temsilciler Meclisi'nin 8 Mart'ta geçiş hükümetine yönelik güven oylamasının önemine işaret eden İtalyan Bakan, "Bu, ülkenin istikrar süreci için ana yoldur. " ifadelerini kullandı.

Libya'da tüm şiddettin durdurulması, silah ambargosunun uygulanması ve paralı askerlerin geri çekilmesi gerektiğini ifade eden Di Maio, "Sahadaki durum endişe verici olmaya devam ediyor. Silah ambargosu ihlallerinin bir an önce durması ihtiyacını yineledik ve İrini misyonunun önemini teyit ettik. Fransa'ya İrini'ye yönelik önemli katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İtalyan bakan, düzensiz göç konusunun ülkesi için öncelikli konu başlıklarından biri olduğunu, insan kaçakçılarını önlemek ve deniz sınırlarının kontrolü konusunda Libya makamlarıyla daha fazla iş birliğine güvendiklerini kaydetti. Di Maio, AB'den de bu husustaki diyaloğu güçlendirilmesini beklediklerini aktardı.

Luigi Di Maio, ABD'den Avrupa ve İran ile nükleer dosya konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğuna dair işaretler gelmesini cesaret verici bulduklarını da söyledi.

İtalya'nın aşı ihracatını durdurması

Soru-cevap bölümünde İtalya'nın dün Astrazeneca'ya ait Avustralya'ya ihraç edilecek 250 binden fazla doz Kovid-19 aşısının ihracını durdurma kararının hatırlatılması üzerine Di Maio, bu hareketlerinin Avustralya'ya yönelik hasmane bir tutum olmadığını söyledi.

Aşı üreten firmalara sözleşmelerindeki taahhütlerine saygılı olmaları yönünde çağrı yapan İtalya Dışişleri Bakanı, "İlaç firmaları, AB'ye garanti ettikleri aşı tedariklerinde gecikme yaşıyor. Gecikmeler kabul edilemez. Gecikmeler olduğu sürece, aşı ihracatını durdurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

-Le Drian'ın açıklamaları

Konuk bakan Le Drian da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 22 Şubat'ta öldürülen İtalya'nın bu ülkedeki büyükelçisi Luca Attanasio ve koruma görevlisi için taziyelerini dile getirdi.

Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesini, milislerin silahsızlandırılmasını ve 23 Ekim 2020'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını umut ettiklerini aktaran Le Drian, "Fransa ve İtalya, ülkenin birliğini ve istikrarını yeniden kazanmasına yönelik Berlin anlaşmaları doğrultusunda bir noktada birleşen pozisyonlara sahip." dedi.

Fransa ve İtalya olarak Libya'da gereken desteği vermeye hazır olduğunu dile getiren Le Drian, "Yeni hükümete, emanet edilen görevi tam olarak destekliyoruz. Yeni hükümetin oluşmasını ve ivedilikle Temsilciler Meclisi'nde güven oylamasına tabi olmasını güçlü şekilde ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız bakan, konuşmasında Doğu Akdeniz konusuna da değinerek, "İtalya, Fransa'nın Doğu Akdeniz Gaz Forumuna dahil olmasını destekliyor. Bu taahhütleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İtalya, Doğu Akdeniz'de istikrar ve iş birliğini destekliyor." yorumunu yaptı.

Türkiye ilgili olarak da Le Drian, " Ankara'dan diyaloğu sürdürme iradesini gösteren somut jestler görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü
Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü
Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü
Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İtalya ve Fransa dışişleri bakanları görüştü - Son Dakika


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