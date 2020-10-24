İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı - Son Dakika

İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı

24.10.2020 10:14

İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı 100 adayın alınacağı iş için 700 kişi başvurdu Antalya Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katıyor.

İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı

100 adayın alınacağı iş için 700 kişi başvurdu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katıyor. Yaklaşık 700 kişinin başvurduğu sınavda adaylar zorlu itfaiye parkurunda başarı sağlamak için kıyasıya yarıştı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvurularının ardından mülakat ve spor sınavları gerçekleştirildi. Antalya merkezde ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okullarından mezun olan itfaiye erlerini bünyesine katarak vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyor

700 kişi başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na, itfaiye eri olabilmek için yaklaşık 700 aday müracaat etti. 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan en az 55 puan alan 500 kişi mülakat ve spor sınavına girmeye hak kazandı. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön lisans programlarının birinden de mezun olan adaylar, öncelikle sözlü mülakat ve ardından itfaiye parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Titiz davranıldı

15-23 Ekim arasında gerçekleşen itfaiye eri mülakat ve uygulamalı sınavında komisyon başkanı olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, komisyonun vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutacak yetenekli itfaiye erlerinin seçiminde titizlikle davrandığını ifade etti. Demir, "Yaklaşık 700 kişi civarında müracaat yapılmış olup, KPSS puanlarına göre ilk 500'e girenleri yazılı, sözlü mülakat ve spor sınavına aldık. Öncelikli hedefimiz halkımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyelere taşımaktır" dedi.

Zorla testler

Mülakat ve spor sınavında adayların zorlu aşamalardan geçtiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, "Mülakat sınavında öncelikle itfaiye bilgilerine yönelik sorularımız oldu. İtfaiyecilerimizin kullanmış oldukları ekipmanlarla ilgili aletleri tanıma, kullanım alanlarını içeren uygulamalı bir sınavımız gerçekleşti. Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Mahalli İdareler Temel Kanunları ve İtfaiyeye ilişkin yönetmelikler kapsamında sorularımız yer aldı. Ondan sonra sınava giren adaylarımız, parkurda itfaiyeciliğin temelini içeren spor eğitimlerini gerçekleştirdi. Zorlu sınavları geçerek, atanacak olan itfaiye erlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı
İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı

Devlet Memurları Kanunu, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtfaiyeci adayları işe girebilmek için kıyasıya yarıştı - Son Dakika

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