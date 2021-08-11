Son dakika haberleri! İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi - Son Dakika

Verilen eğitimlerin ardından yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının sonunda ise eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifika verileceği öğrenildi. - BİLECİK

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi. Askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, orman yangınlarına müdahale konularında ayrıntılı teorik yangın eğitimi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı.

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