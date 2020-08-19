Son dakika haberleri: İtfaiye eri olmak için ter döktüler - Son Dakika

SİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 67 yeni itfaiye eri alımı için 335 adayı mülakata çağırdı. Sözlü mülakatlar ve sporda zorlu parkurda adaylar başarılı olmak için çabaladı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 67 itfaiye eri için başvuran 335 kişi 2 gün süreyle yapılan sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. Sınavların ilk gününde 165 ikinci gününde ise kalan itfaiye eri adayları zorlu parkurlarda mücadele verdi. Sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen mülakatta adayların tek tek ateş ölçümleri yapıldı. Adaylara itfaiye personeli tarafından çay ve poğaça ikram edildi. İlk olarak adaylar itfaiye aracıyla sürüş testine tabi tutuldu. Ardından spor mülakatında adaylar zorlu parkurda ter döktü. İstenmeyen kazaların oluşabilmesi ihtimaline karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Spor parkurunu başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra sözlü mülakata alındı.