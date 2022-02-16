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İtfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi - Son Dakika

İtfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi

16.02.2022 13:48

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirdiği temel itfaiye programı kapsamında Diyarbakır'a gelen itfaiyeciler için gezi programı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirdiği temel itfaiye programı kapsamında Diyarbakır'a gelen itfaiyeciler için gezi programı gerçekleştirildi.

Programda, Mardin, Hakkari, Muş ve Batman belediyelerinden 21 itfaiye eri, kent merkezi ve Eğil ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı rehberler eşliğinde İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray, Diyarbakır Kent Müzesi'ni gezen itfaiye erlerine tarihi ve kültürel mekanlarla ilgili bilgi verildi.

İtfaiye erleri merkezdeki tarihi yerlerin yanı sıra Eğil'de bulunan peygamber kabirleri, Asur Kalesi ve Kral Kaya mezarları ile Dicle Baraj Gölünü de rehberler eşliğinde gezdi.

Diyarbakır İtfaiyesi Eğitim Amiri Veysel Murat Tapan, itfaiyecilere 2 gün boyunca gerçek yangın, kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama-kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama eğitimleri verdiklerini belirtti.

İtfaiye erlerinin motivasyonlarını artırmak için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini ifade eden Tapan, bölge itfaiyecilerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Hakkari'de görevli itfaiye eri Ufuk Bilicier de 2 gün boyunca süren eğitimlerin eksikliklerini giderme noktasında çok önemli bulduğunu anlattı.

Eğitimden öğrendiklerini Şemdinli'de itfaiye arkadaşlarına aktararak kendilerini geliştirmek için çalışacaklarını kaydeden Bilicier, gezi programı kapsamında Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mardin'de itfaiye eri Mehmet Çelik ise eğitimden çok memnun kaldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İtfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi
İtfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi
İtfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtfaiye erleri için Diyarbakır gezisi düzenlendi - Son Dakika


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