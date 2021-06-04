İtfaiye müdüründen çiftçilere anız yangını uyarısı - Son Dakika

İtfaiye müdüründen çiftçilere anız yangını uyarısı

SİİRT - Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, son dönemde artan anız yangınlarına karşı çiftçileri uyardı.

Anız yakmaların toprak yüzeyinde bitkileri besleyen temel besin kaynağının yok olmasına neden olduğunu belirten Yılmaz, anızın yakılmasının ürüne ve toprağa son derece tehlikeli ve zararlı olduğunu aktardı. Yılmaz, "Maalesef uyarılarımıza rağmen halen anız yakmanın toprağı işlemede kolaylık sağladığı, yabancı otun bitmesini önlediği, hastalık ve zararlılarla mücadelede rahatlığa yol açtığı gibi düşüncelerle hareket eden bazı çiftçiler anız yakmaya devam etmektedirler. Çiftçilerimiz yasak olmasına rağmen anız yakmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Son zamanlarda yangınlarda büyük artışlar görülüyor. Anız yakmalar, hem toprakta yaşayan canlılarının beslenme ortamlarını yok ediyor, hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bunun yanı sıra bazı anız yangınları çevredeki bağ bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor, daha büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir" dedi.

Anız yakanların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Yasası'na göre cezai işlem uygulanacağı belirtildi.