Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı

27.04.2022 09:58

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde, bir işyerinin bacasından çıkan yangını sosyal medyada canlı yayın yaparak aktarmak isteyen gazeteciye, itfaiye personelinin 'çekme lan' diyerek saldırdığı anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Tire ilçesinde, bir işyerinin bacasından çıkan yangını sosyal medyada canlı yayın yaparak aktarmak isteyen gazeteciye, itfaiye personelinin 'çekme lan' diyerek saldırdığı anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları izleyen vatandaşlar şoke olurken, saldırıya uğrayan gazeteci şikayetçi oldu.

Olay, dün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Türker Sokak'ta meydana geldi. İlçede bulunan bir yerel gazetede çalışan muhabir Ergün Çelik, bir işyerinin bacasından çıkan yangından görüntü almak için adrese gitti. Burada sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak olayı aktarmak isteyen Çelik'e, adrese intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye aracından inen Mehmet H., isimli itfaiye personeli "çekme lan" diyerek saldırdı. İtfaiye personeli tarafından Çelik'in elindeki telefonu almak için yaptığı müdahale yüzlerce kişinin izlediği canlı yayına anbean yansıdı.

"O ŞİKAYETÇİYSE BENDE ŞİKAYETÇİYİM"

Olay yerindeki polis ekiplerine başvuran gazeteci Ergün Çelik, saldırgan itfaiye personelinden şikayetçi olduğunu söylerken, gazetecinin çalışmalarına engel olduğunu ileri süren itfaiye personeli Mehmet H., ise "O şikayetçiyse bende şikayetçiyim, o değilse ben de değilim" dedi. Bunun üzerine Çelik karakola giderek itfaiye personelinden şikayetçi oldu.

"DAHA ÖNCEDE YAPTI, GAZETECİLERLE BİR PROBLEMİ VAR"

Olay yerine yakın olduğunu ve gördüğü yangını kayda almak için adrese geldiğini ifade eden gazeteci Ergün Çelik, "Burada bir yangın vardı ve bende gazeteci kimliğimle kayıtsız kalmayarak telefonumu çıkarıp kayda başladım. İtfaiyenin buradaki faaliyetine hiçbir şekilde engel olmadım. Ben burada işimi yaparken itfaiyeci abimiz araçtan inerek direk benim üstüme "çekme lan" diyerek yürüdü. O esnada zaten canlı yayındaydım ve bunlar kayıtta var. Yıllardır bu işi yapıyoruz ve onların çalışmalarına engel değiliz. Beni güzelce uyarsa zaten oradan çıkarım ki; ben onların işini engelleyecek bir noktada olduğumu düşünmüyorum. Bu arkadaş daha öncede yaptı bunu. Bilmiyorum bir problemi var gazetecilerle" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI

Yaşanan olaya çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki gelirken, aralarında basın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin olduğu pek çok çevreden kınama mesajı yayınlandı.

Olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz bir açıklama gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı
Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı
Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı
Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı

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Ergün Çelik, İtfaiye, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtfaiye personeli canlı yayında gazeteciye böyle saldırdı - Son Dakika


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