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Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi

27.01.2022 19:53

Son dakika haber... Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, içme suyu pompaların donması nedeniyle sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak buz kütlelerini temizledi.

Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, içme suyu pompaların donması nedeniyle sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak buz kütlelerini temizledi.

İtfaiye Müdürü Erkan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ay su pompalarında temizlik yaptıklarını söyledi.

Bu seferki dalışın gölün buz tutmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Er, "TM1 su pompasının az oranda su emişi yaptığını tespit ettik. Ekibimizle beraber bugün dalış gerçekleştirdik. Yüzeyden tabana kadar 1-1,5 metrelik bir buz tabakasıyla karşılaştık. Buzları kırarak emiş pompalarının yanına vardık. Şu anda su seviyemiz normale dönmüş." diye konuştu.

Göldeki buzun devam etmesi halinde pompalardaki temizliğin bir hafta boyunca süreceğini belirten Er, dalgıç kıyafetleriyle eksi 30 dereceye kadar dalış gerçekleştirebildiklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi
Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi
Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi

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Isparta, İtfaiye, Eğirdir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi - Son Dakika
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