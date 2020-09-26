Son dakika haberleri... İtfaiyeciler Vali Şıldak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İtfaiyeciler Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kutsal bir görev yürüten İtfaiye Teşkilatı "İtfaiye Haftası" münasebetiyle Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Son dakika haberleri... İtfaiyeciler Vali Şıldak'ı ziyaret etti, System.String[]

Kutsal bir görev yürüten İtfaiye Teşkilatı "İtfaiye Haftası" münasebetiyle Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve beraberindeki heyetin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak; kendilerine özverili çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaret vesilesi ile tüm teşkilatın İtfaiye Haftasını kutladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz'da Vali Şıldak'a küçük boy yangın söndürme cihazı hediye etti.

Vali Şıldak sosyal medya hesabında tedbir uyarısı

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, tüm dünyada ve ülkemizde vaka çıkışlarının devam ettiği Korona virüs salgınıyla mücadelede tedbirlere samimi olarak uyulması gerektiğini belirtti. Balıkesir'de salgın hastalığın yayılmasını önlemede hayatımızın en önemli kurallarının mesafe, maske ve hijyen olması gerektiğini yineleyen Vali Şıldak; sağlıklı günlere ulaşmak için kalabalık ortamlar ve yakın mesafeden kaçınılması gerektiğini vurguladı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... İtfaiyeciler Vali Şıldak'ı ziyaret etti
Son dakika haberleri... İtfaiyeciler Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, Halil Yılmaz, Hasan Şıldak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İtfaiyeciler Vali Şıldak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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