İtfaiyecinin fark ettiği iş yeri deposundaki yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

EDİRNE'de bir mobilya mağazası deposunda çıkan yangın, işyerinin hemen karşısında bulunan İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan itfaiye erlerinin fark etmesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, depodan alevler çıktığını görerek yangına hemen müdahale ederken, işyeri sahibinin eşi Aslı Gökçe, "Bir anda itfaiyeyi karşımızda görünce yangın olduğunu anladık, onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yangın, 1'inci Murat Mahallesi'nde bulunan bir mobilya mağazasının deposunda meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen sebepten alevlerin yükseldiği depodaki yangını ilk olarak yolun hemen karşısında bulunan Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları fark etti. Olayı iş yeri sahibine haber veren ekipler, bir yandan da hemen yangına müdahale etti. İş yerine sıçrama riskine karşı yangının çıktığı bölgede polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.'ALEVLERİ GÖRDÜK HEMEN MÜDAHALE ETTİK?Edirne itfaiyesinde görevli Kemal Han , binadan dışarı çıktıkları sırada alevleri fark ettiklerini belirterek, "İtfaiyemiz zaten yanan yerin karşısında. Dışarı çıkmıştım bir ara ve karşıda bir alev gördüm. O anda hem kendi ekibimize haber verdim hem de yanan yere haber verdik. Hemen geldik ve anında müdahale ettik, yangının işyerinin içerisine sızmasını engellemiş olduk. Yani işyerinin sahibinden önce biz gördük. İtfaiyemizin hemen karşıda olduğu için erken müdahale kurtardı diyebiliriz" dedi.'İTFAİYE GELİNCE NE OLDUĞUNU ANLADIK?

İşyeri sahibinin eşi Aslı Gökçe ise bir anda itfaiyeyi işyerlerinin önünde görünce şaşkınlık geçirdiklerini belirtti. Gökçe, "İşyerimizin arkasında bulunan deponun yanına sürekli gençler gelip sigara içiyorlar. Görgü tanıkları da onlardan birinin depoya doğru yanıcı madde attığını söyledi. Sanıyorum bundan dolayı da hemen depomuz alev aldı. Biz fark edene kadar da baya bir ilerlemiş yangın. Karşımızda itfaiyenin olması çok büyük bir şans oldu, anında müdahale edildi. Gerçekten ucuz atlattık, İtfaiyemize çok teşekkür ediyoruz. Biz İtfaiyeyi görünce anladık ne olduğunu. Allah'tan onlar haber verdi" diye konuştu.