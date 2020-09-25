Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu

Gelen son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 306'ıncı yıldönümünü kutladı.

Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 306'ıncı yıldönümünü kutladı.

Osmanlılar döneminde tulumbacılar olarak hizmet veren, 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü'ne dönüşen ve 25 Eylül 1923'te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk koyan İtfaiye Daire Başkanı Esat Yalman, itfaiyeciliğin cefakarlık ve fedakarlık isteyen zor bir meslek olduğunu belirterek, tüm personelin İtfaiyecilik Haftasını kutladı.

Faaliyet itfaiye araçlarının tören geçişi ile sona erdi. - BURSA

Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu
Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu
Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İtfaiyenin 306'ncı yıl gururu - Son Dakika

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