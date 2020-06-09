Son dakika haberleri! İthal açık hava ağaçlarına getirilen gümrük vergisi artışı sektörü memnun etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İthal açık hava ağaçlarına getirilen gümrük vergisi artışı sektörü memnun etti

Gelen son dakika haberlerine göre Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, açık hava ağaçlarında gümrük vergisi artış kararının yerli üreticiye pozitif yansıyacağını belirterek, "Bu artış, ülkedeki süs bitkisi talebinin yerli üreticiye dönmesini sağlayacaktır.

Son dakika haberleri! İthal açık hava ağaçlarına getirilen gümrük vergisi artışı sektörü memnun etti, System.String[]

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, açık hava ağaçlarında gümrük vergisi artış kararının yerli üreticiye pozitif yansıyacağını belirterek, "Bu artış, ülkedeki süs bitkisi talebinin yerli üreticiye dönmesini sağlayacaktır." dedi.

Dündar, açık hava ağaçlarında yüzde 3,9 olarak uygulanan gümrük vergisinin yüzde 19,5'e çıkarılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Sektör olarak yıllardır kamunun süs bitkisi talebinin yurt dışından sağlanmasına karşı bir duruşları olduğunu dile getiren Dündar, özellikle millet bahçelerinde yurt içinde üretilen bitkilerin kullanılmasını istediklerini söyledi.

Dündar, bazı projelerin tamamen ithal bitkilere göre hazırlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu projeler, ülkede bu bitkiler bulunmuyor düşüncesiyle böyle hazırlanıyordu. Artık yeni projeler yerli bitkilere göre yapılsın. Biz artık ihracatta da önemli ilerleme sağlamış biz sektörüz. Talep edilecek bitkileri üretme yetkinliğine sahibiz. İthalattaki vergi oranlarının yükseltilmesinin, millet bahçeleri gibi projelerin yerli üretim bitkilere ilgisini artıracaktır. Millet bahçeleri gibi projelerde bu ülke topraklarında yetişen yerli ve milli bitkileri kullanalım."

Özel sektörün peyzaj tercihlerine müdahale edemeyeceklerini ancak kamu projelerinde daha çok yerli bitkilerin kullanmasını beklediklerini belirten Dündar, "Belediye, TOKİ ve millet bahçesi projelerinde tercih yerli bitki türlerinden yana yapılmalı. Biz sektör olarak elimizdeki bitki türlerine ilişkin envanter de oluşturarak kamuya sunduk. Hangi üreticinin hangi türü ürettiği görülüyor. Böylece yerli olarak üretilen tüm türler görülebilir." diye konuştu.

"Eksik türleri üretmeliyiz"

Dündar, hükümetin attığı adımın ardından sektöre düşen görevler de olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük vergisi artışı yerli üreticiye pozitif yansıyacak, ülkedeki süs bitkisi talebinin yerli üreticiye dönmesini sağlayacaktır. Bizim üretimimiz için pozitif ayrımcılık olacak. Bizim de bu boşluğu iyi değerlendirmemiz ve bizde olmayan çeşit ve boydaki türleri de üretmemiz lazım. Hiçbir çeşitte boşluk bırakmamamız lazım. Ülkede olmayan türleri üretmeliyiz, üreticinin de bu anlamda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Oturduğumuz yerden ithalatı durduramayız. Eksik olan türleri üretmemiz gerekiyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! İthal açık hava ağaçlarına getirilen gümrük vergisi artışı sektörü memnun etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Borsa, günün ilk yarısında geriledi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı         
18:07
e-Devlet'te uygulamaya giren e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek         
17:57
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu         
17:51
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü         
17:26
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler         
16:58
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı         
16:58
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi         
16:55
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı         
16:55
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 19:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İthal açık hava ağaçlarına getirilen gümrük vergisi artışı sektörü memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]