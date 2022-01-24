Son dakika haberleri! ITV: İngiltere Başbakanı Johnson karantina sırasında doğum günü partisi yaptı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edildi.

ITV'nin haberine göre, Başbakan'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etti.

Başbakan da Londra dışındaki bir okula yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katıldı.

Partide aralarında, Başbakanlık personeli olmayan ve Johnson'ın binadaki dairesinin tadilatında görev alan iç mimar Lulu Lytle dahil yaklaşık 30 kişi yer aldı.

Etkinlikte Lytle ve Carrie Johnson, Başbakan'a bir pasta sunarken, personel de doğum günü şarkısı söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Başbakan'ın sadece az sayıda aile üyesini dışarıda ağırladığını savunarak, iddiayı reddetti.

ITV ayrıca 19 Haziran 2020 akşamı, Johnson'ın aile dostlarının üst katta ağırlandığını ve bununla o zamanki kuralların açık bir şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Johnson, doğum günü partisinden bir hafta önce düzenlediği basın toplantısında, "Herkesi itidal göstermeye ve hepimizi güvende tutmak için tasarlanmış kurallara uymaya devam etmeye çağırıyorum. Sadece herkesin, hepimizin şimdiye kadar gösterdiği itidal sayesinde bu karantinadan kademeli olarak çıkabiliyoruz." demişti.

Johnson, farkı hane üyelerinin birbirlerinin evlerinde buluşmasının kurallara aykırı olduğunu da belirtmişti.

Son ifşaatla beraber, Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı 17'ye çıktı.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak kıdemli memur Sue Gray'in bir rapor yazması istenmişti.

Gray'in bu hafta içinde yayımlaması beklenen raporunun, Johnson'ı zor durumda bırakabileceği değerlendiriliyor.