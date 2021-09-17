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Son dakika haberleri... İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde "Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde "Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı

17.09.2021 16:36
Son dakika haberleri... İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde

Son dakika haberine göre İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda, ikinci seviye "Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi" hizmete alındı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda, ikinci seviye "Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi" hizmete alındı.

Hastanenin "Beyza Büşra İnalöz Çocuk Romatoloji ve Çocuk Nöroloji Servisi"ndeki açılış töreninde konuşan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, yoğun bakım ünitesi ile yıllarca atıl olan ve çok küçük bir alanda hizmet vermeye çalışan Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanlığının giderek daha güçlü şekilde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Yoğun bakım ünitesi kapasitesinin 2'ye çıkarılmasının ve bundan sonra daha iyi yerlerin açılacak olmasının geleceğe çok daha güvenle ve güçlü şekilde bakmalarını sağladığını ifade eden Öncül, şöyle devam etti:

"Burada ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Bir tarafta Hasdal yapılanıyor. Bir tarafta Çapa yerleşkesinde bir yapılanma var. Bunlar kolay değil. Yıllarca çivi çakılmayan bir yerde şimdi bütün binalarda hızlı bir yapılanma söz konusu. Gerek rektörlüğümüzün gerek dekanlığımızın burada çok ciddi çabaları var. Ankara'da çok ciddi destekler alınıyor. Burada bağışçılardan çok ciddi destekler alıyor. Bütün bu hizmet süreci içerisinde gerek dekanlığımız gerek rektörlüğümüz yoğun çaba sarf ediyor. Bağışçılarımızla sürekli temaslar kuruluyor."

Öncül, açılan birimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Çocuk yoğun bakım üniteleri 3 yılda binden fazla çocuğa hizmet verdi

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Demet Demirkol da çocuk yoğun bakım ünitelerinin son 3 yılda binden fazla çocuğa yüzde 6 ölüm oranıyla hizmet ettiğini, bunun yaklaşık 950 çocuğun hayata tutunduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

Yeni açılan yoğun bakım ünitesiyle bu hizmetin 2 katına çıkacağını aktaran Demirkol, bu altyapı desteğinin kendileri ve çocuklar için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Demirkol, çocuk yoğun bakım ünitesine bağışta bulunan Oktay İnalöz ve ekibine de teşekkür etti.

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Gülşen Özer, hastanede tedavi gören çocuklar için faaliyetler gerçekleştirdikleri "Öğretmenim Elimi Tut" projesiyle ilgili bilgi verdi.

Öğretmenlerin hafta sonlarını ya da mesailerini bırakarak, hastanede emek sarf ettiklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Bütün bu yaptıklarımız bizim hayatımız içerisinde küçük bir yer işgal ediyor olabilir. Normal rutinlerimize dönüyoruz, başka işler yapıyoruz ama eğitim sürecinden de biliyoruz bir an, bir dokunuş, sadece belki bir cümle bile onların bütün hayatını kaplayabiliyor. Hasta ve çocuk kelimelerini yan yana görmekten her zaman hüzün duyuyoruz ama nihayetinde böyle bir gerçek var. Biz milli eğitim olarak, 600 yatakta yatan çocuğumuza öğretmenlerimizle ulaşmak ve onların -bu yılın da Milli Eğitim Şurası'nın ana teması olan fırsat eşitliğini sağlamak adına- akademik anlamda geri kalmamaları için çaba sarf ediyoruz."

Açılış törenine, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Sacide Pehlivan ve Doç. Dr. Metin Uysalol, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Demet Demirkol, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Gülşen Özer, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Sekreteri Ekrem Aydın, Elimi Tut Projesi Koordinatörü Melek Okur, yoğun bakım ünitesinin bağışçısı Oktay İnalöz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Son dakika haberleri... İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Çocuk Sağlığı, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde 'Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde "Beyza Büşra İnalöz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı - Son Dakika
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