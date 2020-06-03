Son dakika haberleri! İyad Hayri Hallak ve George Floyd için anma töreni düzenlendi

Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde toplanan bir grup, İsrail polisince şehit edilen 32 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli İyad Hayri Hallak ve ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde toplanan bir grup, İsrail polisince şehit edilen 32 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli İyad Hayri Hallak ve ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için anma töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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