Akşener, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için Munzur Çayı'nda dua etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz anısına Munzur Çayı'na karanfil bıraktı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve partililerle Tunceli'ye gelen Akşener, Ana Fatma ziyaretgahını ziyaret etti.

Akşener, daha sonra beraberindekilerle 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli- Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni, 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın anısına Munzur Çayı'na karanfil attı.

Yılmaz için burada dua eden Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de esnaf ziyaretleri yaptığını söyledi.

Akşener, 20 Ocak 2020'de başlattığı il ve ilçe esnaf gezilerinin bir diğer ayağı olarak Tunceli'ye geldiğini anlatarak, " Pertek'e gittik ve Tunceli merkezde esnafı gezeceğiz. Bu arada değerli milletvekilimiz, sevgili kardeşim Gürsel Erol bey Ana Fatma'nın anıldığı yere getirdi. Ayrıca PKK tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenimizin şehit edilmesinin dördüncü yıl dönümünde Munzur Çayı'na karanfil attık, Fatiha okuduk." diye konuştu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Akşener'e ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, Akşener'in Ana Fatma'yı da ziyaret etmesi ve şehit öğretmen Yılmaz'ı anmasının kendileri için de önemli olduğunu söyledi.

Akşener, daha sonra beraberindekilerle kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.